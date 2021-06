Calciomercato Inter, scambio per Barella | La risposta al Real Madrid

Il Real Madrid è sulle tracce di Nicolò Barella per rinforzare il centrocampo: i Blancos potrebbero proporre uno scambio all’Inter

L’Inter potrebbe effettuare almeno una cessione importante, per risanare le casse del club e fare mercato in questa sessione. Tanti sono i top player seguiti, da Lukaku ad Hakimi, passando per Lautaro Martinez. Ma c’è anche Nicolò Barella, il centrocampista più importante della rosa nerazzurra. Le big europee hanno gli occhi puntati sull’Inter e sulle decisioni che prenderà nel prossimo futuro, e una di queste è il Real Madrid. Florentino Perez starebbe infatti seguendo con attenzione l’ex centrocampista del Cagliari.

Inter, scambio per Barella

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il Real Madrid ha optato per Nicolò Barella come prima scelta per il proprio centrocampo. Ma per mettere le mani sul giocatore, i Blancos dovrebbero privarsi di almeno tre centrocampisti visti i ritorni dai prestiti all’Arsenal di Odegaard e Ceballos. L’idea, dunque, sarebbe di proporre i cartellini proprio di Ceballos, ma anche di Mariano Diaz.

L’Inter ha però bisogno di contanti e l’intenzione sarebbe quella di rifiutare le proposte di scambio del Real Madrid. Per privarsi di Barella, l’ad Marotta chiede almeno 70-80 milioni di euro cash.