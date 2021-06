Primi contatti con l’ambiente nerazzurro per Simone Inzaghi a cena a Milano con la dirigenza dell’Inter: il no dell’ex Lazio

Sono giorni importanti in casa Inter per la programmazione in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi ha avuto i primi contatti con l’ambiente nerazzurro nelle ultime ore con la cena anche con la dirigenza milanese. Così lo stesso allenatore avrebbe dato il suo punto di vista sulla rosa attuale parlando anche dei possibili colpi in entrata. In uscita, invece, ci potrebbero essere sorprese importanti con cessioni eccellenti.

Calciomercato Inter, Florenzi non rientra nei piani di Inzaghi

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso Simone Inzaghi avrebbe detto già no al possibile arrivo di Alessandro Florenzi, che è stato accostato nelle ultime settimane all’Inter. Con l’addio di Antonio Conte le dinamiche in entrata sono cambiate e così il futuro dell’ex giallorosso sarà altrove. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Paris Saint Germain collezionando prestazioni importanti diventando di fatto il titolare per la fascia destra anche in Nazionale che si sta preparando in vista degli Europei.

Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A con l’assalto della Juventus, che è sempre interessato al giocatore romano. Infine, sulle sue tracce ci sarebbero anche altri top club d’Europa. Dopo le problematiche con la Roma, lo stesso Florenzi è tornato a gioire sotto la Tour Eiffel diventando di nuovo un elemento indispensabile per l’Italia targata Roberto Mancini.

L’Inter dovrà così virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare la fascia destra visto l’imminente addio di Hakimi, che sarebbe sempre più vicino al PSG. La società nerazzurra dovrà trovare così un profilo interessato che farebbe proprio al caso del neo allenatore Simone Inzaghi.