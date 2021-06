Calciomercato Inter, assalto a Barella | Risposta decisa di Marotta

L’Inter è pronta a programmare il futuro con Simone Inzaghi in panchina e uno dei nomi più importanti per la rosa nerazzurra resta quello di Nicolò Barella: le ultime sul suo futuro

L’Inter ha centrato lo scudetto nell’ultima stagione, ma ora è tempo di guardare avanti e di organizzare un futuro che sarà diverso, a partire dalla panchina. L’arrivo di Simone Inzaghi impone l’inizio di un nuovo ciclo, che dovrà partire da alcuni capisaldi che hanno già dimostrato la loro centralità all’interno del progetto Inter.

Uno di questi profili è sicuramente quello di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano, protagonista anche con la Nazionale di Roberto Mancini, ha avuto un’annata decisamente positiva con la maglia dell’Inter, culminata con l’arrivo del 19esimo scudetto. Le maggiori big internazionali hanno messo gli occhi sul centrocampista per il prossimo futuro. I nerazzurri, che devono fare i conti anche con le gravi restrizioni economiche imposte dalla società, dovranno difendersi dai prossimi assalti per il calciatore: le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Barella: assalto del Bayern, no di Marotta

Il futuro del centrocampista, quindi, si divide tra la possibile permanenza all’Inter e l’assalto delle big estere. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Real Madrid è in prima fila per il centrocampista. Carlo Ancelotti è sul calciatore che piace non poco per caratteristiche e qualità. In prima fila, c’è anche il Bayern Monaco. Il club bavarese sembra pronto a mettere sul piatto la cifra di 70 milioni di euro pur di strapparlo all’Inter.

La plusvalenza sarebbe molto importante per i nerazzurri, ma l’intenzione di Simone Inzaghi e Beppe Marotta è chiara per il progetto della Beneamata: trattenere l’ex Cagliari. Barella attualmente guadagna 2,5 milioni di euro e ha un contratto fino al 2024, una cifra che le pretendenti potrebbero triplicare. L’Inter vuole rinnovare il contratto con il centrocampista: per lui arriverà l’adeguamento con il club nerazzurro.