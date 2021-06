Giornata di rinnovi in casa Chelsea: Thiago Silva prolunga il suo rapporto con il club fino al 2022. Il comunicato ufficiale

Il mondo del calcio aspetta con trepidazione l’inizio degli Europei, ma il mercato non si ferma e i club sono già a lavoro per preparare la prossima stagione. In Premier League è il Chelsea a prendersi la scena: i vincitori dell’ultima Champions League hanno infatti ufficializzato diversi rinnovi. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Thiago Silva.

Calciomercato Chelsea, Thiago Silva rinnova

Come si legge in una nota ufficiale del club, “il Chelsea Football Club ha esercitato un’opzione per prolungare il contratto di Thiago Silva di un anno“. Il brasiliano resterà a Londra fino al 2022: arrivato la scorsa estate a parametro zero, Thiago Silva ha collezionato 34 presenze e 2 gol in questa sua prima stagione in Blues.

Nella nota, a margine, si legge: “la sua professionalità e impegno per la causa durante il suo primo anno al club lo hanno già reso una figura popolare tra i fedeli Blues. Il nuovo contratto di Thiago Silva durerà fino alla fine della stagione 2021/22. L’esperienza di Thiago Silva sarà fondamentale“. Il rinnovo del difensore si aggiunge a quelli già formalizzati di Tuchel e Giroud.