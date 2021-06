Alla ‘Gazzetta dello Sport’, il ct dell’Argentina, Scaloni, ha parlato dell’esclusione di Dybala della Juventus dalla Copa America

In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato il ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, vecchia conoscenza della Serie A per aver vestito, tra le altre, la maglia della Lazio. Il tecnico dell’Albiceleste ha appena diramato le convocazioni per la Copa America, che partirà il 13 giugno, e ha deciso di escludere Paulo Dybala, attaccante della Juventus. Ecco cosa ha detto circa la sua scelta alla rosa.

Juventus, Scaloni spiega l’esclusione di Dybala dall’Argentina



“Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro – ha spiegato Scaloni alla ‘Gazzetta dello Sport’ circa l’esclusione di Dybala dalla lista dei convocati dell’Argentina -. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma”. “Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juventus. Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione”, ha detto ancora. Ma la scelta non è definitiva, anzi è “solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi”.

Il mister argentino ha parlato anche della Serie A: “Da buon argentino le posso dire che il campionato italiano è sempre un punto di riferimento, poi non è che convochiamo in base al torneo, ma per quello che fanno i giocatori”, ha dichiarato alla rosa. “In Italia ne abbiamo tanti che rendono a buon livello e per quello li chiamiamo, in aggiunta al fatto che tutti noi dello staff siamo attratti dal modello e dalla cultura della Serie A e del vostro calcio”.