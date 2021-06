Il Milan programma il calciomercato estivo e incontra un importante agente nella sede rossonera: molti i nomi sul piatto

Un futuro da costruire per il Milan puntando a tornare grandi in campionato e in Europa. Dopo il ritorno in Champions League ora sarà importante alzare l’asticella, e per farlo bisognerà rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Così Paolo Maldini stila la lista dei profili da inseguire all’apertura del calciomercato estivo e inizia i colloqui con gli agenti dei calciatori.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, rinnovo UFFICIALE | Sfuma l’obiettivo di Juventus e Milan

Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da ‘Calciotoday.it’, nella sede del Milan è avvenuto un incontro con Fali Ramadani, procuratore di diversi calciatori che potrebbero essere nel mirino del club milanista. Da Nikola Milenkovic a Cengiz Under, sono molti i nomi su piatto per i quali discutere con l’agente.

Calciomercato Milan, Ramadani in sede: da Milenkovic a Under fino a Boateng, le opzioni in ballo

Un incontro importante Casa Milan che potrebbe dare una svolta al calciomercato rossonero. Infatti la dirigenza milanista ha incontrato Fali Ramadani nella sede del club, con il quale si potrebbe aver discusso del futuro di diversi suoi assistiti.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, altro obiettivo dal Sassuolo | Nome a sorpresa!

Uno dei nomi che potrebbe essere nel mirino del Milan è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che fa gola a diversi club e che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto con la ‘viola’. Altro profilo interessante è quello di Cengiz Under, calciatore di proprietà della Roma che ha disputato la stagione con la maglia del Leicester e il cui futuro sembrerebbe lontano dalla capitale. Tra i calciatori rappresentati da Ramadani c’è anche Miralem Pjanic, il cui futuro a Barcellona continua a essere in bilico. Invece tra i calciatori a parametro zero si potrebbe essere fatto il nome di Jerome Boateng, difensore che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Dunque tutti nomi importanti dei quali si potrebbe aver parlato con l’agente per preparare il primo colpo del calciomercato estivo.