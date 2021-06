Calciomercato Milan, colpo Giroud | "80 anni con Ibrahimovic!"

Il Milan potrebbe ingaggiare Olivier Giroud a parametro zero, ma sorgono dei dubbi sull’età del giocatore: le parole del giornalista Focolari

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, capace di dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, spesso, è stato assente durante questa stagione per problemi fisici. E i rossoneri sono scesi in campo senza centravanti, visto l’apporto di Mandzukic nei suoi sei mesi di esperienza a Milanello. Paolo Maldini, dunque, sta valutando diversi profili: il primo candidato è Olivier Giroud, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che non rinnoverà con il Chelsea. Una scelta che fa discutere visto che si tratta di un classe ’86.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna | “Chiusura ad un passo”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Ancelotti ci prova | Scambio per il big: la risposta

Milan, critiche per il colpo Giroud

Proprio di questo aspetto ha parlato Furio Focolari ai microfoni di ‘Radio Radio‘. Il giornalista si è soffermato sull’età del giocatore, che con Ibrahimovic alzerebbe di molto l’età media dell’attacco del Milan. Di seguito, le sue parole: “Giroud lo ritengo troppo vecchio, è avanti con l’età. È stato un ottimo giocatore, ma fanno 80 anni in due con Ibrahimovic. Mi sembra esagerato, onestamente“.

Il Milan sta mandando avanti un progetto legato ai giovani e ai calciatori esperti. Ma con l’arrivo di Giroud, nella posizione di centravanti si ritroverebbe due calciatori over 34.