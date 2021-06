Il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham potrebbe liberare un paio di piste per la trequarti del Milan. I rossoneri sono vigili

Il Milan ha vissuto fin qui giorni già molto intensi dal punto di vista del mercato, dopo la conclusione della stagione che ha celebrato il ritorno in Champions della truppa di Pioli. Con Donnarumma ormai sul viale della partenza, Maignan che ha già preso al suo posto e Calhanoglu che potrebbe seguire la stessa sorte del giovane portiere italiano, Maldini e soci saranno poi chiamati a puntare il tiro anche su altri reparti. Restando in attacco il club meneghino è pronto a concentrare i propri sforzi sul ruolo di ala destra, oltre che su quello di co-titolare per Zlatan Ibrahimovic. Per ciò che riguarda la fascia presieduta spesso e volentieri da Saelemaekers, il Milan è pronto a fare investimenti, alla luce del rendimento altalenante del belga e soprattutto della prossima partenza di Samu Castillejo, reduce da una stagione da dimenticare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, assist da Conte per la fascia: doppia idea dal Tottenham

L’assist giusto per il Milan in sede di mercato potrebbe arrivare addirittura dall’ex rivale Antonio Conte, che nelle scorse settimane ha divorziato dall’Inter ed è ora alla ricerca di una nuova sistemazione importante. Nello specifico il tecnico salentino sembra indirizzato verso un possibile futuro al Tottenham da erede di Mason, tecnico ad interim che ha concluso l’annata degli ‘Spurs’. A Londra l’ex nerazzurro ha lasciato un ottimo ricordo grazie alla sua proficua esperienza al Chelsea e sarebbe il profilo adatto per rilanciare le ambizioni del Tottenham.

L’eventuale innesto di Conte in panchina costringerebbe però la dirigenza del nord di Londra a cambiare le proprie strategie di mercato, visto il sistema tattico adottato dall’allenatore campione d’Italia in carica. Col 3-5-2 sono ipotizzabili tagli soprattutto sugli esterni, dove due nomi potrebbero fare proprio al caso del Milan. Ancora giovane è suggestivo è Steven Bergwijn, ala destra olandese che non ha vissuto un periodo brillante al Tottenham e che col cambio di modulo potrebbe finire ulteriormente sulla lista dei partenti. Su di lui anche l’Ajax ed un contratto fino al 2025, oltre ad una valutazione da circa 25 milioni di euro. Più semplice e suggestiva l’ipotesi Lamela per il Milan. L’attaccante argentino conosce bene la Serie A ed ha un accordo in scadenza 2022 che lo renderebbe abbordabile anche dal punto di vista del cartellino. Ad agevolare il tutto potrebbe esserci inoltre la figura di Massara che lo portò in Italia insieme a Sabatini, e potrebbe fare il bis in questa finestra di calciomercato.