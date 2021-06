Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha cambiato le dinamiche di calciomercato: possibile addio

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus ha modificato le dinamiche di calciomercato del club bianconero, alle prese con cessioni e acquisti da urlo. Possibile addio a sorpresa anche tra i pali con l’obiettivo numero uno per la porta che si chiama Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Milan. Dopo l’annuncio definitivo di Gianluigi Buffon, ecco che il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, sarebbe sul punto di cambiare aria dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Ancelotti ci prova | Scambio per il big: la risposta

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Ancelotti chiama il big | Sirene dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Szczesny possibile addio in prestito

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” l’idea per l’addio per il portiere della Juventus sarebbe anche quella di un prestito con tante pretendenti in Premier League per l’ex Roma. Al momento non si è ancora arrivati ad una decisione definitiva, ma è una delle tante ipotesi in casa bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, senza Conte cambia il futuro | Possibile addio

La società torinese dovrà così pensare anche alla situazione dei diversi esuberi: lo stesso allenatore livornese sarà coinvolto per quanto riguarda il futuro del difensore turco Merih Demiral, pronto a dire addio per trovare maggiore continuità nell’arco della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club della Premier League, tra cui in pole anche l’Everton. Allegri dovrà prendere una decisione se puntare sul giovane centrale Dragusin o pensare alla permanenza di Daniele Rugani, di ritorno dal prestito al Cagliari.

Novità in vista per la Juventus con le dinamiche di calciomercato rivoluzionate con il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con lo stesso allenatore toscano a colloquio con la dirigenza bianconera per programmare la prossima stagione.