Juventus e Milan lavorano per rinforzare la fascia ma intanto sfuma un obiettivo: arriva il rinnovo UFFICIALE

Il campionato di Serie A si è concluso da poco più di dieci giorni ma nel mondo del calcio si vivono comunque settimane movimentate per via della programmazione della nuova stagione. In Italia quasi tutte le compagini di Serie A hanno cambiato il loro allenatore e ora possono concentrarsi direttamente sul calciomercato e i movimenti in rosa.

La Juventus ha intenzione di apportare diverse modifiche dopo aver vissuto un’annata complicata e condita da qualche passo falso di troppo. I bianconeri vogliono tornare a essere competitivi sia in Italia che in Europa, così come il Milan che non vuole farsi trovare impreparato all’appuntamento in Champions League che mancava da ormai sette anni.

Calciomercato, Juventus e Milan perdono un obiettivo: Vazquez rinnova con il Real Madrid

Entrambe le squadre cercano anche nomi importanti delle big d’Europa, ma è ormai sfumato un obiettivo sia per Juventus che Milan. Nella mattina di oggi, infatti, il Real Madrid ha blindato Lucas Vazquez che era seguito da entrambi i club di Serie A ufficializzando il rinnovo del contratto.

Il classe 1991 ha prolungato fino al 2024, pertanto sarà a disposizione del nuovo tecnico Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Nulla da fare dunque per Juventus e Milan, che cercavano un colpo sulla fascia e a questo punto dovranno optare per nuovi elementi per rinforzarsi.

In questa annata Lucas Vazquez ha totalizzato 24 presenze in Liga siglando due reti e fornendo anche sei assist ai suoi compagni.