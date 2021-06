Calciomercato Juventus, futuro Dybala | "Ma dove va?"

Paulo Dybala potrebbe restare alla Juventus, rinnovando il proprio contratto: l’argentino avrebbe poco mercato

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza nel 2022, e in caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare la Juventus. Tuttavia, il giocatore potrebbe avere poco mercato e dunque difficoltà a essere ceduto. A tal proposito, sono intervenuti vari opinionisti ai microfoni di ‘Radio Radio’, tra cui il giornalista Sandro Sabatini: “Se Dybala firma il contratto a 10 milioni, non puoi andare da Lautaro a dire che gliene vanno bene 4. Se li dai alla ‘Joya’, poi li vuole anche il connazionale“. Anche il giornalista Tony Damascelli ha detto la sua: “Ma la situazione è diversa, Lautaro ha mercato, Dybala no. Se ha voglia di fare i capricci, l’Inter lo cede. Dybala dove va?“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna | “Chiusura ad un passo”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Ancelotti ci prova | Scambio per il big: la risposta

Juventus, Dybala resta: le parole di Focolari

Parole chiare, che fanno intendere che Dybala ha poche richieste e che potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Quasi come se fosse ‘costretto’. E, secondo Furio Focolari, Allegri sarebbe contento di rilanciarlo a discapito di Ronaldo. ‘La Joya‘, infatti, con il tecnico toscano ha passato il miglior periodo della sua carriera.

Di seguito, le parole del giornalista: “Ho sempre sostenuto che Dybala sia una grande giocatore. Ho sentito parlare Allegri dell’argentino, in tempi non sospetti. Ha sempre sostenuto che sia fortissimo, il problema non è la tecnica. Non sempre si comporta da grande calciatore, ma con Allegri lo ha fatto. Credo che il mister sia convinto di poter ricreare una situazione attuale e penso anche che si libererebbe di Ronaldo, piuttosto che della ‘Joya’“