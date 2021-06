Calciomercato Juventus, addio Andre Silva | Intreccio dalla Premier

La Juventus potrebbe perdere Andre Silva: l’ex attaccante del Milan, dopo una grande stagione in Bundesliga, è nel mirino di Guardiola

La Juventus vorrebbe mettere le mani su un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Tanti sono i profili valutati dalla dirigenza, tra questi c’è anche André Silva. L’ex attaccante del Milan ha segnato 28 gol in 32 partite con la maglia dell’Eintracht Francoforte, affermandosi come uno dei migliori centravanti della Bundesliga. Allo stesso tempo, anche altri top club vorrebbero acquistare il portoghese.

Juventus, Guardiola su Andre Silva

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, potrebbe non essere la Juventus il prossimo club di André Silva. Infatti, Atletico Madrid e soprattutto Manchester City sono molto interessate al giocatore. Guardiola vuole un attaccante in grado di sostituire Aguero, andato via a parametro zero. E la mancata qualificazione in Champions del club tedesco potrebbe risultare decisiva nella trattativa.

Per cedere André Silva, l’Eintracht Francoforte chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel 2023 e gli agenti del giocatore dovrebbero avere diritto a un quarto della cifra. Per la Juventus potrebbe dunque arrivare la beffa, visto che il portoghese è anche compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo e sarebbe un acquisto gradito.