Antonio Conte, ad un passo dal Tottenham, ha già in mente il sostituto di Harry Kane per l’attacco

Incroci tra grandi attaccanti in questo mercato estivo che è già partito a raffica e che si prospetta ancora più incandescente. Sembra ormai scontato l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Il tecnico salentino si prepara a tornare in Premier League dopo aver vinto con l’altra big di Londra, il Chelsea. Gli Spurs, con tutta probabilità, diranno addio al pilastro dell’attacco, Harry Kane, che ha comunicato alla società la volontà di lasciare il club dopo 8 anni.

Calciomercato Inter, Conte vuole Lukaku per sostituire Kane

Sul bomber inglese c’è il forte pressing del Manchester City di Pep Guardiola che vuole riscattare la finale di Champions League persa puntando su un grande cannoniere, vista anche la partenza di Sergio Aguero, direzione Barcellona. Viste le circostanze, è quasi scontato, come riportato da ‘La Repubblica’, che Antonio Conte punti sul suo fedele bomber, Romelu Lukaku. Dopo averlo voluto fortemente all’Inter e aver vinto lo scudetto insieme a lui, è inevitabile che la prima scelta per sostituire Kane ricada sul belga.

D’altro canto, però, Lukaku ha dichiarato di voler rimanere in nerazzurro e di aver già parlato con il prossimo allenatore, Simone Inzaghi. Dalle parole di ‘Big Rom’ si percepisce una grande voglia di continuare a vincere con l’Inter, ma i corteggiamenti del suo ex allenatore potrebbero far vacillare anche un gigante come lui. Anche il rapporto con Lautaro Martinez è un fattore che Lukaku prende molto in considerazione e Inzaghi farà di tutto per lasciare intatta la coppia d’attacco che ha trascinato il club milanese alla vittoria. Certamente la situazione economica del club potrebbe portare la società a sacrificare anche il leader indiscusso del gruppo.