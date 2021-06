L’Inter vive dei giorni delicati e pensa al colpo dalla Spagna: c’è l’idea di scambio tra attaccanti. Cifre e dettagli

Sono giornate importanti per l’Inter, che dopo l’annata trionfale che ha portato alla conquista dello scudetto si è subito cimentata sulla programmazione della prossima stagione. I nerazzurri sono costretti a effettuare cambi importanti e per questo motivo è arrivato anche l’addio di Antonio Conte, che è stato subito rimpiazzato da Simone Inzaghi.

L’Inter in ogni caso non vuole ridimensionarsi del tutto in quanto l’obiettivo resta sempre quello di ambire a vincere nuovi trofei. Almeno un big saluterà ma la società vuole comunque costruire una rosa all’altezza. Hakimi sembra il più indiziato a partire mentre Lukaku ha già annunciato di voler restare e alzare nuovi titoli in nerazzurro.

Calciomercato Inter, idea Papu Gomez: possibile scambio con Sanchez e sgarbo al Milan

Il belga dunque rimarrà ma potrebbero esserci delle modifiche anche in avanti per l’Inter, visto che Alexis Sanchez non ha impressionato in questi mesi e non è sicuramente un calciatore incedibile. Il cileno può diventare una pedina di scambio importante per arrivare a nuovi colpi.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il Siviglia sarebbe sulle sue tracce e l’Inter potrebbe approfittarne per uno scambio. I nerazzurri infatti poterebbero richiedere il Papu Gomez, che conosce bene la Serie A e sarebbe sicuramente un calciatore importante per Simone Inzaghi. Entrambi sono valutati circa 7 milioni di euro.

Il neo tecnico dell’Inter, infatti, potrebbe provare a utilizzare l’argentino così come faceva con Luis Alberto con la Lazio.