Calciomercato Inter, jolly per Inzaghi | Colpo a zero in Serie A!

Calciomercato Inter: occasione Hysaj a parametro zero per il club nerazzurro. Jolly per Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

Inizia l'era Simone Inzaghi in casa Inter. L'allenatore è arrivato oggi a Milano e il club nerazzurro ha appena annunciato ufficialmente la sua firma su un contratto biennale. L'ex Lazio eredita la squadra campione d'Italia e, nonostante qualche sacrificio sul mercato, sarà chiamato a difendere il tricolore e far compiere all'Inter un ulteriore step in Champions League dopo la deludente eliminazione ai gironi della passata stagione. Si profila in ogni caso una sessione di calciomercato fatta di sacrifici economici ed occasioni in entrata. In questo senso, il club nerazzurro potrebbe operare soprattutto sui parametri zero: ecco una possibile pista in Serie A. Tutti i dettagli.

Tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno che saranno svincolati dal primo luglio spicca in Serie A anche il nome di Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli non rinnoverà e salvo sorprese lascerà il club azzurro a parametro zero. La sua duttilità e l'occasione a zero potrebbe così far gola anche all'Inter di Simone Inzaghi. Il laterale albanese è infatti in grado di giocare su entrambe le fasce e, in caso di necessità, come terzo di difesa nel 3-5-2 del tecnico ex Lazio. Una soluzione che l'allenatore ha già adottato nell'ultima stagione con l'abbassamento nei tre di difesa di Marusic.

Un importante jolly a zero, dunque, per l’Inter in un mercato che sarà necessariamente a basso costo e fatto di occasioni. Occhi puntati anche sulla pista Hysaj. Staremo a vedere.