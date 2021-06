Calciomercato Juventus, colpo Depay | Firma a un passo!

La Juventus potrebbe vedere sfumato l’arrivo di Memphis Depay: l’attaccante olandese è a un passo dalla firma col Barcellona

La Juventus aveva messo nel mirino Memphis Depay, attaccante olandese che si libererà a parametro zero dal Lione. Una vera e propria occasione da cogliere, visto che il giocatore in Francia si è rilanciato dopo l’infelice esperienza al Manchester United. Un nome importante, nel pieno della sua maturità -visto che ha 27 anni- che probabilmente non giocherà in Serie A. Depay, infatti, è stato sempre la prima scelta di Ronald Koeman al Barcellona per rinforzare l’attacco. Un colpo che potrebbe concretizzarsi a breve.

Juventus, sfuma Depay

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, Depay è a un passo dal Barcellona. Koeman resterà e potrà accogliere il suo pupillo, che firmerà un contratto più basso rispetto alle offerte ricevute. Come quella della Juventus, che gli aveva messo sul piatto il doppio dello stipendio. Tuttavia, il desiderio di vestire la maglia blaugrana era troppo forte.

Una rottura verificatasi coi suoi procuratori, visto che Depay non avrebbe inseguito il denaro, ma il desiderio di vincere con la maglia del Barcellona. Una scelta che ‘beffa’ la Juventus, che da tempo seguiva il giocatore e gli avrebbe offerto anche un ruolo più importante all’interno della rosa.