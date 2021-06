Lo Spezia ufficializza l’accordo con mister Italiano: il tecnico rimane alla guida del club ligure. Possibili risvolti in casa Lazio

La Serie A è il palcoscenico di una vera e propria rivoluzione tra gli allenatori. Diverse squadre hanno cambiato guida tecnica, stabilendo quasi un record: tra le prime otto classificate, ben sei club hanno visto modificare il proprio mister. La situazione d’incertezza ha riguardato quasi tutti, ma c’è anche chi ha deciso di rinnovare il contratto e restare: il riferimento è a Vincenzo Italiano che proseguirà la sua avventura con lo Spezia.

Calciomercato, Italiano rinnova con lo Spezia

La notizia è arrivata direttamente dai canali social del club, con lo Spezia che ha annunciato il rinnovo ufficiale di Italiano con un tweet particolare. L’allenatore si lega ai bianconeri sino al 2023, con possibilità di estensione sino al 2024. La scelta permette ora ai liguri di concentrarsi sulla squadra e sul mercato: una prima mossa è la conferma di Leo Sena, ufficialmente riscattato.

Italiano resta allo Spezia, con la Lazio spettatrice interessata. L’allenatore era infatti in lizza per la panchina biancoceleste dopo l’addio di Simone Inzaghi. La conferma in bianconero spalanca le porte all’arrivo a Roma di Maurizio Sarri, prima scelta della dirigenza: l’ex Juventus è sempre più in pole e le prossime ore potrebbero essere decisive quelle decisive per la fumata bianca.