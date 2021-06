La Juventus è pronta a riabbracciare Andrea Barzagli: l’ex difensore entrerà nello staff tecnico di Allegri, con lui nuove chance per il grande ritorno del big

Passano i giorni e la Juventus di Massimiliano Allegri prende sempre più un’identità ad immagine e somiglianza del suo nuovo allenatore. Sono passati due anni dall’addio al calcio di Andrea Barzagli con la squadra bianconera che salutava contemporaneamente proprio Allegri: adesso l’ex centrale sembrerebbe davvero vicinissimo a fare ritorno, entrando a far parte dello staff tecnico del tecnico livornese. Dopo l’amara esperienza agli ordini di Sarri, Barzagli vestirà la sua carriera ancora a strisce bianconere ed il suo nuovo approdo alla Juventus, potrebbe favorire un clamoroso colpo di calciomercato. Ci sta pensando Allegri e un aiuto ulteriore arriverebbe proprio da Barzagli. Convincere un grande ex campione juventino a fare ritorno in Serie A nelle prossime settimane: si tratta, chiaramente, di Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: può convincerlo Barzagli

Il campione francese, ad un anno dalla scadenza con il Manchester United, cambierà squadra. Pogba è in cima alla lista di Allegri ed il suo ex compagno Barzagli spingerebbe al pari dell’allenatore bianconero per puntare sul francese per il definitivo salto di qualità a centrocampo. Si parla anche di Miralem Pjanic, pallino di Allegri ed ex compagno di Barzagli che ha ormai terminato la sua avventura in quel di Barcellona.

La pista calda porterebbe, però, al gioiello francese. La valutazione di Pogba si aggira intorno ai 50-60 milioni e attualmente il gioiello assistito da Mino Raiola, con cui la Juventus parla anche di Donnarumma, guadagna circa 15 milioni lordi annui all’Old Trafford.

In questa stagione con lo United, oltre all’amara finale di Europa League persa con il Villarreal, Pogba ha accumulato 42 presenze complessive con 6 reti e 9 assist vincenti.