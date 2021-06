Il Milan alle prese con il futuro di Calhanoglu: si riapre a sorpresa la possibilità di un rinnovo. Annuncio atteso a breve

Il Milan ha chiuso alla grande il campionato e si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista. La voglia della società è quella di confermarsi ad alti livelli in Serie A e disputare una Champions League onorevole. Per far questo, la società è a lavoro per allestire una rosa all’altezza: prima dei rinforzi, c’è da pensare ai rinnovi. Importanti novità si sono sviluppate nelle ultime ore attorno ad Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco – punto fermo nel gioco di Stefano Pioli – ha il contratto in scadenza e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Tutto lasciava presagire all’addio, ma la situazione potrebbe vivere un inatteso colpo di scena. Come riferisce ‘Sky Sport’, infatti, nelle ultime ore c’è stato un nuovo – e producente – contatto tra la società rossonera e il numero dieci.

Nuovo tentativo da parte del Milan, che ha chiesto a Calhanoglu una risposta in tempi brevi. Nelle ultime settimane i discorsi si erano interrotti, adesso le parti hanno riavviato i dialoghi, con il Milan che sta seriamente provando a convincere il turco a rinnovare. La storia d’amore tra Calhanoglu ed il Milan potrebbe non essere ai titoli di coda.