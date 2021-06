Nelle prossime ore arriverà l’addio ufficiale con il Milan: beffa Juventus per il talentuoso giocatore rossonera

Sono ore intense per le big di Serie A. Milan e Juventus sono al lavoro per puntellare le rispettive rose a disposizione. La società rossonera dovrà fare i conti anche con l’addio di Gianluigi Donnarumma, pronto a cambiare squadra nelle prossime ore. Inoltre, è da monitorare attentamente la situazione intorno al futuro del talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu. Proprio con l’estremo difensore campano, il trequartista rossonero è in scadenza di contratto: al momento non ci sarebbe l’ok per il prolungamento contrattuale.

Calciomercato Milan, Calhanoglu addio Serie A: le ultime

Al momento per lui arrivano conferme per quanto riguarda la proposta più che conveniente proveniente dal Qatar: il turco è pronto ad accettare l’offerta ricca di 32 milioni in 3 anni dell’Al Duhail. Sulle sue tracce anche la Juventus, che però finora non ha affondato completamente il colpo. Al momento lo stesso giocatore è impegnato con la Nazionale in vista degli Europei che inizieranno ufficialmente a partire dall’11 giugno.

Dopo la fine della stagione non ci sarebbero stati passi in avanti nelle trattative per un possibile prolungamento. Il futuro di Calhanoglu resta sempre in bilico: sicuramente ci sarà l’addio al Milan. Resterà da capire se la Juventus ci proverà fino in fondo o andrà su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Il Milan perderà un elemento importante dell’ultima stagione: il turco è stato autore di prestazioni da urlo regalando gol e assist vincenti ai propri compagni. Sono ore davvero intense in casa rossonera per conoscere da vicino il futuro di Calhanoglu, pronto a dire ufficialmente addio al club milanese.