L’avvento di Massimilano Allegri alla Juventus, per la seconda volta dopo l’addio avvenuto nell’estate 2019, cambierà la rosa bianconera che fino a qualche settimana fa era in mano ad Andrea Pirlo. In tal senso, tra i nomi che spiccano per il calciomercato della Juventus nelle prossime settimane continua ad esserci quello del talento del Sassuolo Manuel Locatelli. La mezzala 23enne piace da tempo alla società torinese che durante la prossima estate ha intenzione di portare l’ex Milano alla corte di Allegri. La crescita di Locatelli con il Sassuolo negli ultimi mesi avrebbe convinto la Juventus a farsi avanti, con un’offerta contrattuale per il forte centrocampista. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza e chiudere il prima possibile per l’acquisto di Locatelli.

Calciomercato Juventus, accelerata per Locatelli: ecco l’offerta

Pronto un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2026 per il gioiello del Sassuolo, a 3 milioni di euro a stagione (30 lordi in tutto). Cifre importanti per il centrocampista, in scadenza nel 2023 con i romagnoli, reduce da una grande stagione che potrebbe portarlo al grande salto in un top club.

Sono infatti 34 le presenze con il Sassuolo tra Serie A e Coppa Italia, con 4 reti e 3 assist vincenti. Il giocatore è stato accostato tra le altre anche a Barcellona e Manchester City.

La Juventus proverà a chiudere, evitando un’asta al rialzo in caso di Europeo da protagonista con l’Italia di Mancini.