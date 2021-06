La Lazio si avvicina a Maurizio Sarri che chiede un big della Serie A: beffa in vista per il Milan

La rivoluzione della Lazio per il post Simone Inzaghi è in corso. Il coordinatore dell’area tecnica Igli Tare è a lavoro per scegliere il nuovo allenatore e di conseguenza studiare le strategie di mercato per i prossimi acquisti, infatti ieri è andato personalmente in Toscana, nel paese di Maurizio Sarri, primo indiziato a sedere sulla panchina biancoceleste.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, lo vuole Allegri | Ronaldo merce di scambio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sprint Allegri | Con Barzagli può tornare il grande ex!

La Lazio ha fretta di chiudere l’affare per iniziare a programmare la prossima stagione. Claudio Lotito considera Sarri la prima scelta in assoluto per la panchina, nonostante l’idea Sinisa Mihajlovic che vista la sua esperienza da giocatore con la maglia biancoceleste, potrebbe sfruttare il vantaggio di conoscere l’ambiente. Sarri, però, da allenatore ha già vinto ed è più pronto rispetto al sebo.

Calciomercato Lazio, il colpo per convincere Sarri è Ilicic

La visita in Toscana di Tare era finalizzata in primis a convincere il tecnico ex Juventus e Napoli, ma anche per parlare degli obiettivi da seguire e delle eventuali strategie da attuare. La Lazio avrebbe proposto a Sarri un contratto biennale con opzione per prolungamento con un ingaggio di 3 milioni più bonus. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ durante l’incontro è uscito fuori il nome di Hysaj per la difesa, ex giocatore di Sarri al Napoli. La Lazio potrebbe sfruttare il contratto in scadenza del terzino albanese. Tra i nomi fatti, anche quello di Likogiannis che potrebbe rientrare nello scambio con Fares, reduce da una stagione sottotono.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, bomber in partenza dalla Premier | Duello Juventus e Inter

Per il centrocampo a Sarri piace molto Nandez, altro giocatore del Cagliari che andrebbe a completare il centrocampo che ha in mente il tecnico toscano. In attacco sarebbe uscito fuori il nome del classe ’95 colombiano, Rafael Santos Borrè, che presto si svincolerà dal River Plate, ma soprattutto quello di Josip Ilicic. Un colpo che alzerebbe notevolmente il livello della rosa della Lazio e manderebbe fuori gioco il Milan che da tempo è sulle tracce del fantasista dell’Atalanta che chiede circa 10-15 milioni per lasciarlo partire, visto il contratto in scadenza nel 2022. E’ Ilicic il colpo per convincere Maurizio Sarri.