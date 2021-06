La Juventus sarebbe sul punto di mettere a segno una cessione eccellente: ritorno possibile per il bianconero, le ultime

Sarà una Serie A ricca di spunti interessanti. Con il ritorno di Massimiliano Allegri la Juventus starebbe pensando a colpi importanti per puntellare la rosa a disposizione dello stesso allenatore livornese. Così la società bianconera potrebbe anche mettere a segno una cessione importante: l’obiettivo numero uno tra i pali resta Gianluigi Donnarumma, che dirà addio al Milan vista l’immenente scadenza contrattuale. Con la società milanese non ci sarebbe stato così l’accordo per un possibile prolungamento.

Calciomercato Juventus, la Roma punta tutto su Szczesny

Così la Juventus starebbe valutando le diverse offerte che sono arrivate per il portiere polacco, Wojciech Szczesny. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma con un suo possibile ritorno nella Capitale dopo aver vestito la maglia gialorossa per diverse stagioni. La società capitolina potrebbe pensare ad un colpo importante tra i pali dopo alcuni anni non troppo convincenti dal punto di vista del portiere.

La richiesta alla Roma dell’estremo difensore polacco è di un contratto di circa 3-4 stagioni a 5 milioni di euro. L’obiettivo per la porta bianconera resta Donnarumma: il portiere della Nazionale italiana, classe 1999, dirà addio al Milan dopo che ha vestito la maglia rossonera fin da piccolo. Un addio a sorpresa con un tira e molla lungo diverse stagioni.

La Juventus monitorerà nelle prossime stagioni le due situazioni parallele: l’addio di Szczesny sblocherebbe così l’arrivo di Donnarumma pronto ad essere protagonista anche a livello europeo. Il futuro dei due portieri sono strettamente legati con il club bianconero che vorrebbe chiudere le due trattative, in entrata e in uscita, in pochissimo tempo.