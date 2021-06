Il ritorno sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti può aprire ad un altro clamoroso ritorno

La notizia della giornata di ieri è senza dubbio il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Una scelta inaspettata, quella di Florentino Perez, visti i tanti nomi che circolavano per il dopo Zidane, tra cui Antonio Conte. All’improvviso ha prevalso la nostalgia di un ex come Ancelotti che torna sulla panchina dei blancos a 6 anni di distanza dall’ultima volta. Nei suoi due anni a Madrid ha vinto una coppa di Spagna, una Supercoppa Europea ma soprattutto la tanto attesa ‘Decima’ Champions League nel 2014, entrando di diritto nella storia del club.

Calciomercato Juventus, scambio shock: Ronaldo per Asensio

Il ritorno di Ancelotti apre nuovi scenari di mercato per il Real Madrid. Ovviamente il tecnico ex Everton vorrà delle garanzie e progetterà insieme alla società la prossima stagione. Per il Real potrebbe riaprirsi la possibilità di un altro clamoroso ritorno, quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha un altro anno di contratto con la Juventus ma la sua avventura in Italia sembra arrivata ai titoli di coda. Il Psg sembra la prima candidata, anche se nelle ultime ore si è rifatto sotto il Monaco proponendo anche una contropartita tecnica.

Ancelotti potrebbe essere una leva importante per convincere il portoghese che ha sotto la sua guida ha disputato ottime stagioni e potrebbe essere motivato nel tornare ad essere allenato da lui. Potrebbe quindi aprirsi uno scenario piuttosto inaspettato che vedrebbe Cristiano Ronaldo tornare a vestire la maglia del Real Madrid e di conseguenza il trasferimento di Marco Asensio alla Juventus. Entrambi i giocatori hanno una valutazione attuale di 30 milioni ma il problema principale è l’ingaggio di Ronaldo che potrebbe frenare la suggestione del Real. Notevolmente inferiore l’ingaggio di Asensio, circa 6 milioni l’anno, e vista la necessità per i bianconeri di sistemare il bilancio, lo scambio potrebbe risultare piuttosto favorevole, visto anche l’interesse per il trequartista spagnolo.