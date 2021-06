James Tarkowski, difensore centrale del Burnley, è in scadenza di contratto nel 2022 con il club inglese e potrebbe essere una vera e propria occasione di mercato

Il calciomercato inizia a scaldare gli agenti, gli addetti ai lavori e la stampa. Con l’europeo che si avvicina, così come la finestra dei trasferimenti, squadre come Juventus e Milan dovranno cercare dei colpi in grado di rinforzare le rose in vista della prossima stagione con una Champions League da giocare. I bianconeri, che hanno riabbracciato Massimiliano Allegri, dovranno costruirgli una squadra in grado di competere in tutte le competizioni, nazionali ed internazionali. Il Milan invece, che ha confermato Stefano Pioli alla guida tecnica, torna in Champions League dopo sette anni e non vorrà sfigurare nonostante la partenza in quarta fascia nella fase a gironi.

Fra i possibili nomi spendibili per il mercato in entrata, attenzione ai giocatori in scadenza di contratto nel 2022, in questo caso in particolare, a quelli che militano in Premier League. Stiamo parlando ad esempio di James Tarkowski, difensore centrale polacco ed asso della rivelazione Burnley.



Calciomercato Juventus e Milan, idea Tarkowski | I dettagli

James Tarkowski, classe 1992, nato a Manchester, ma di origini polacche, ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Burnley e può agire anche da mediano oltre che da difensore centrale. In questa stagione, in Premier League, Tarkowski ha collezionato 36 presenze mettendo a segno una rete.

Il giocatore anche di nazionalità inglese ha una valutazione in sede di mercato di circa 25 milioni di euro e la Juventus potrebbe pensarci per sostituire eventualmente Leonardo Bonucci, forse prossimo alla cessione. Discorso simile in casa Milan con Romagnoli che rischierebbe di lasciare i rossoneri nei prossimi mesi.