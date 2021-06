Calciomercato Juventus, Casemiro furioso | 'Colpa' di Ancelotti!

La Juventus potrebbe mettere le mani su Carlos Casemiro, centrocampista del Real Madrid, dopo il ritorno di Ancelotti

Il Real Madrid ha ufficializzato il ritorno sulla panchina di Carlo Ancelotti, per il secondo ciclo coi Blancos dopo il primo che ha regalato la vittoria della Decima. Un ‘ritorno alla base’ per l’allenatore italiano, che negli ultimi anni ha collezionato esoneri con Bayern Monaco e Napoli, oltre a piazzamenti a metà classifica con l’Everton. Una decisione che potrebbe far comodo alla Juventus, visto che l’umore di Casemiro non sembra essere dei migliori dopo la scelta di Florentino Perez.

Juventus, Casemiro non gradisce il ritorno di Ancelotti

Secondo quanto riferito da ‘DonDiario.com‘, Carlos Casemiro è arrabbiato per il ritorno di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. All’epoca della prima esperienza, al giocatore furono concesse pochissime occasioni e infatti fu costretto ad approdare al Porto. La sua ‘esplosione’ si ha con l’arrivo di Zinedine Zidane. E il brasiliano adesso dovrà parlare con Ancelotti per capire il suo futuro e a questo punto potrebbe diventare una grande occasione per la Juventus.

Casemiro sarebbe il rinforzo giusto per la nuova Juve di Allegri, che ha avuto tantissimi problemi a centrocampo in questa stagione.