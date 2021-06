Carlo Ancelotti vuole un centrocampista della Serie A per il suo nuovo Real Madrid: duello con la Juventus

Il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid apre nuovi clamorosi scenari di calciomercato. Il Real è in un momento di svolta del suo percorso: è terminato il secondo ciclo di Zidane e comincia il secondo ciclo di Ancelotti che dopo aver riportato la ‘Decima’ a Madrid, vuole riportare in alto il club di Florentino Perez. L’ex allenatore dell’Everton vorrà delle garanzie ed è già orientato verso la costruzione del nuovo Real che avrà bisogno, inevitabilmente, di un ricambio generazionale in alcuni reparti.

Calciomercato Juventus, beffa dal Real: Ancelotti punta Zielinski

Tra i colpi che potrebbe favorire Ancelotti c’è quello di Cristiano Ronaldo che potrebbe essere motivato dal ritrovare il suo ex allenatore. Ecco che si apre la possibilità di un possibile scambio con la Juventus che coinvolge Ronaldo e Asensio. La ‘Vecchia Signora’, però, potrebbe essere sorpassata dal Real nella corsa a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha disputato una delle sue migliori stagioni da quando è in Italia: 10 gol e 10 assist in stagione che lo hanno reso uno dei perni del Napoli di Gattuso e adesso è sotto l’occhio vigile delle big italiane e non solo.

Ancelotti ha allenato Zielinski durante la sua parentesi sulla panchina del Napoli e potrebbe spingere Florentino Perez a puntare su di lui per averlo anche al Real Madrid. Per l’ex Empoli potrebbe essere l’occasione della vita, anche se la Juventus non ha intenzione di mollare la presa. il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, non si priverà del suo gioiello per meno di 45-50 milioni di euro, visto il contratto in essere fino al 2024 del centrocampista polacco.