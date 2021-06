Juventus ed Inter sondano il terreno per l’approdo del top player già cercato in passato: clamorosa ipotesi di scambio con due big



Ancora alcune settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo con Inter e Juventus già pronte a candidarsi come due delle protagoniste in Europa. Nerazzurri e bianconeri sondano il terreno per i prossimi colpi ed, in tal senso, l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Spagna. Il direttore di ‘Ok Diario’ Eduardo Inda è intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito’ per fare il punto su una stella già accostata negli ultimi mesi ai due top club italiani. Si tratta di Joao Felix che a Madrid, sponda Atletico, non ha reso secondo le aspettative. “Joao Felix ha chiesto di andarsene e l’Atletico Madrid ha accettato. Il problema è che è costato 120 milioni”, ha dichiarato il giornalista che ha poi aggiunto, “Il club non potrà venderlo a tanto perchè si è deprezzato. L’Atletico ritiene impossibile recuperare i 120 milioni”. L’occasione per Inter e Juventus si chiama dunque Joao Felix, già molto vicino ai bianconeri prima che lasciasse il Benfica per sposare i ‘Colchoneros’.

Calciomercato Juventus ed Inter, scambio per Joao Felix: i nomi

La Juventus per convincere l’Atletico è intenzionata a mettere sul piatto uno dei nomi già circolati nelle ultime settimane per l’attacco di Simeone: Paulo Dybala. La ‘Joya’ è valutata circa 60 milioni e, nonostante il ritorno di Allegri, resta in scadenza l’anno prossimo: l’inserimento dell’argentino faciliterebbe l’ingresso del talento portoghese.

In casa Inter, la situazione, è diversa. L’addio di Conte può portare diversi cambiamenti, con Lautaro Martinez che piace a Simeone da tempo e potrebbe finire nello scambio: il ‘Toro’ è valutato almeno 80 milioni. Possibile derby d’Italia dunque per Joao Felix che può salutare Madrid nelle prossime settimane, per 90 milioni di euro.

Sono 40 le presenze stagionali di Joao Felix, con 2349′ in campo conditi da 6 reti e 4 assist vincenti: Juventus e Inter restano alla finestra.