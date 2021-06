Dopo l’addio all’Inter Antonio Conte è alla ricerca di una nuova avventura: contatti in Premier League, ma c’è un ostacolo

La girandola delle panchine in Italia e in Europa continua a muoversi. Tra tutti i cambiamenti sulle panchine italiane, quello che ha destato maggiore stupore è stato senza dubbio l’addio di Antonio Conte all’Inter. Il tecnico infatti nonostante la vittoria dello scudetto, riportato nella Milano interista dopo 11 anni, ha lasciato il club per una differenza di vedute nella gestione con la società, vista anche la difficoltà economica attuale.

Così ora Conte è alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in un top club europeo, visto che le panchine dei migliori club italiani sono state assegnate. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ l’ex allenatore dell’Inter continuerebbe ad avere dei contatti con la società del Tottenham. Ma per il suo approdo in Premier League al momento ci sarebbe un ostacolo.

Calciomercato, contatti tra il Tottenham e Conte: distanza di 3 milioni, si attende anche Paratici

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere in Premier League. Dopo l’addio all’Inter il tecnico ha subito voglia di rimettersi in gioco e sul suo profilo avrebbe messo gli occhi il Tottenham. Conte conosce già il campionato inglese, vinto con il Chelsea nella stagione 2016/2017, e quella degli ‘Spurs’ al momento potrebbe essere l’occasione più allettante.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ però tra la richiesta di Antonio Conte e l’offerta della società inglese ci sarebbe ancora una distanza di tre milioni di euro. Inoltre, mentre le contrattazioni con l’ex tecnico interista continuano, il Tottenham starebbe attendendo anche la risposta di Fabio Paratici, appena liberatosi dalla Juventus. Dunque una rivoluzione tutta italiana quella che starebbero programmando gli ‘Spurs’ in vista della stagione che verrà.