La compagna di Andrea Pirlo, Valentina Baldini, attacca un giocatore della Juventus e ironizza sui social

Un addio consumatosi dopo un’unica stagione alla guida della ‘Vecchia Signora’. Andrea Pirlo non è più ormai da alcune settimane l’allenatore della Juventus ma, nonostante l’addio del ‘Maestro’, non si placano le polemiche riguardanti le ultime dichiarazioni di uno dei suoi ex giocatori. Si tratta di Federico Bernarderschi che, dopo la brillante prestazione nell’amichevole contro San Marino, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in merito al suo utilizzo in bianconero. “Con la nazionale mi diverto e i risultati si vedono. Mi sono riuscite tutte le giocate. Certo, qui me le fanno rischiare e si vedono le qualità”. Una frecciata nemmeno tanto velata a Pirlo, con la risposta piccata della compagna dell’ex centrocampista che attraverso una storia su Instagram ha voluto rispondere all’esterno di Carrara.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, per Donnarumma c’è da lottare | Nuova pretendente in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic | Scambio con Sarri: i dettagli

Juventus, la compagna di Pirlo punge Bernardeschi: polemica social

Nonostante la vittoria in Coppa Italia e la qualificazione centrata alla prossima Champions League, le polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Bernardeschi non lasciano tregua a Pirlo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni… ma decidi di ‘rischiare’ l’intervista dopo aver fatto un goal a San Marino. Genio incompreso“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Colpo dal Milan gratis

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Allegri boccia il bianconero | C’è l’offerta!

Così Valentina Baldini, compagna di Pirlo, ha voluto dire la sua rispondendo con forza alle recenti dichiarazioni polemiche di Bernardeschi. Ecco la storia:

Il futuro dell’esterno potrebbe essere ancora a Torino: dipenderà tutto da Allegri se puntare o meno su Bernardeschi anche per la prossima stagione.