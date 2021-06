La Roma continua la ricerca di un portiere esperto per la prossima stagione: ‘offerta’ dalla Bundesliga, le ultime di Calciomercatoweb.it

Grande movimento in casa Roma. Gli animi sono alle stelle dopo l’annuncio di Jose Mourinho. Lo ‘Special One’ è stato scelto dai Friedkin per migliorare il percorso deludente del suo predecessore Fonseca. La forte personalità dell’asso portoghese si farà sentire sul campo, ma anche in ambito di calciomercato. Il tecnico è già al lavoro per costruire la squadra migliore possibile. In particolare, ci sarà sicuramente un intervento in porta. Mirante e l’attuale titolare Pau Lopez non danno le giuste garanzie e potrebbero dire addio entrambi. Riguardo al possibile rinforzo, ci sarebbe un’interessante novità: vediamo i dettagli.

ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, proposto Burki: la situazione

Si infiamma il tema portieri in casa Roma. Secondo le ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, sarebbe stato offerto di recente ai giallorossi da un intermediario Roman Burki, portiere in forza al Borussia Dortmund in scadenza a giugno 2023. Trent’anni e nel club giallonero dal 2015, il nome dello svizzero non ha, però, trovato consensi all’interno del club capitolino. Probabilmente è un profilo che non attrae Jose Mourinho, il quale vuole comunque un estremo difensore esperto e con una spiccata leadership.

Non è un caso che si faccia con insistenza il nome di Rui Patricio, calciatore in forza al Wolverhampton ed appartenente alla scuderia di Jorge Mendes, agente del tecnico portoghese. Oggi è stato fatto anche quello di Donnarumma, ma al momento l’ex Milan rappresenta soltanto una suggestione. Per l’acquisto del classe ’99 restano in pole Juventus e Barcellona. Staremo a vedere chi sarà il prescelto della Roma e di Mourinho per difendere la porta giallorossa.

