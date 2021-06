Il Real Madrid continua a trovare un sostituto all’altezza dopo l’addio di Zinedine Zidane: arriva il no clamoroso per la panchina

Saranno ore intense in casa Real Madrid, che è sempre molto attivo per ufficializzare il prossimo allenatore delle “merengues”. Il club spagnolo vorrebbe trovare un sostituto all’altezza dopo l’addio di Zinedine Zidane. Sono stati anni entusiasmanti sotto la guida dell’allenatore francese con record e successi da urlo, ma ora è tempo di voltare pagina in casa dei “blancos”. Il presidente Florentino Perez è così al lavoro per chiudere in tempi brevi per il nuovo manager del Real Madrid.

Calciomercato, no per Conte: la situazione

Per la successione di Zinedine Zidane sono stati accostati al Real anche i profili di Antonio Conte e Carlo Ancelotti con quest’ultimo che è al momento alla guida dell’Everton. L’emiliano sta prendendo sempre più posizioni in queste ore mentre si avvicina l’esclusione per l’ex Inter e Juventus.

Come svelato dal portale spagnolo “DonDiario” Antonio Conte sarebbe quasi escluso dalla successione di Zidane. Il Real Madrid avrebbe scartato così l’allenatore leccese per la guida tecnica del prestigioso club spagnolo, che si starebbe muovendo in un’altra direzione prima dell’annuncio ufficiale del nuovo allenatore.

In arrivo dunque un no clamoroso per l’allenatore italiano con il Real Madrid alla ricerca di nuove soluzioni per il post Zidane. Resta comunque viva la pista che porta a Mauricio Pochettino, attualmente allenatore del PSG, pronto a dire al club francese dopo soltanto sei mesi di lavoro nella capitale francese.