Aaron Ramsey torna a parlare del suo futuro: dagli Europei col Galles fino alla Juventus, con cui è sotto contratto fino al 2023

Non è stata una delle sue migliori stagioni, la seconda con la maglia della Juventus. Aaron Ramsey ha deluso, collezionando spezzoni di gara e un minutaggio ridotto a causa di numerosi infortuni. Intervenuto ai mifrofoni di ‘Sky Sport’, l’ex giocatore dell’Arsenal ha spiegato quello che sarà il suo futuro in vista del prossimo calciomercato estivo. “Ho vissuto un periodo frustrante negli ultimi due anni, ho avuto alcuni problemi che non mi hanno permesso di incidere”, le parole del giocatore della Juventus che ha poi continuato, “È difficile mantenere i giusti ritmi quando sei spesso costretto a fermarti”. Il 30enne di Caerphilly ha ribadito riguardo alla permanenza alla Juventus: “Tornerò a Torino dopo gli Europei, sono un giocatore della Juventus“.

Calciomercato Juventus, Ramsey vuole restare

Una ferma volontà, sembrerebbe, quella espressa da Ramsey che, tuttavia, pare di difficile realizzazione. In caso di Europeo da protagonista con il Galles ed eventuale offerta da club in Europa (piace soprattutto in Premier League) la ‘Vecchia Signora’ non si opporrebbe alla cessione che può regalare una ricca plusvalenza.

Ramsey è infatti arrivato a parametro zero nell’estate 2019 ed il suo ingaggio da 7 milioni di euro a stagione pesa non poco sulle casse juventine. In questa stagione sono 2 le reti e 5 assist vincenti all’attivo in 30 presenze con la squadra di Pirlo, ma con soli 1543′ in campo.

Situazione dunque in divenire, la volontà di Ramsey sembrerebbe quella di rimanere alla Juventus per rilanciarsi: le prossime settimane saranno decisive per determinare il futuro del talento gallese.