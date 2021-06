In casa Napoli arriva l’offerta per uno scambio clamoroso con l’ex Juventus: il top club punta Kalidou Koulibaly

Non è un mistero che nel panorama europeo Kalidou Koulibaly resti, nonostante un’annata tutt’altro che esaltante con la maglia del Napoli, uno dei nomi più appetibili. Il centrale partenopeo è stato accostato a più riprese a diversi top club europei ma adesso, a fare sul serio, potrebbe essere il Barcellona. Il club di Joan Laporta ha in mente un clamoroso scambio che, tuttavia, difficilmente si concretizzerà. Koulibaly alla corte di Koeman e Miralem Pjanic, ex Juventus e accostato proprio in questi giorni ai bianconeri visto il ritorno di Allegri a Torino, nella rosa di Spalletti. Il tecnico toscano stima Pjanic e non gli dispiacerebbe allenarlo anche sotto l’ombra del Vesuvio. Il Napoli, però, avrebbe già in mente il piano alternativo a quello proposto dalla società di Laporta per il prossimo calciomercato estivo: ecco lo scenario.

Calciomercato Napoli, Pjanic per Koulibaly: la risposta degli azzurri

Pjanic al Napoli può diventare un’opzione concreta ma solo in prestito per un anno, con l’eventuale riscatto da concordare con il Barcellona nel giugno 2022. Sarebbe questa la posizione degli azzurri sulla proposta del club catalano, vista l’importanza di Kooulibaly per i partenopei che valutano il senegalese non meno di 60 milioni.

La società blaugrana non scarta l’idea del prestito per un anno del bosniaco, rimandando ogni decisione sulla cessione a titolo definitivo del bosniaco di dodici mesi. Situazione dunque in divenire, con il Napoli che non chiude le porte al prestito di Pjanic.

In questa sua prima e probabilmente ultima stagione con la maglia del Barcellona, il centrocampista ha collezionato 30 presenze senza nè reti nè assist all’attivo.