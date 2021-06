Manuel Locatelli sembra destinato a lasciare il Sassuolo: la Juventus è la prima candidata ma spunta l’ipotesi Shakhtar Donetsk

Sono tanti i giovani del Sassuolo finiti sotto i riflettori, uno su tutti Manuel Locatelli. Da due anni a questa parte il centrocampista classe ’98 ha preso il controllo del centrocampo nero verde e in questa stagione si è consacrato come uno dei prospetti più talentosi del campionato di Serie A, tanto da guadagnarsi la chiamata in Nazionale maggiore da Roberto Mancini che, salvo clamorose sorprese, lo confermerà tra i convocati definitivi per l’Europeo alle porte.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, big ai saluti | L’annuncio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, offerto il pupillo di Allegri | Scambio shock!

Calciomercato Juventus, si allontana Locatelli: ipotesi Shakhtar

Dopo una stagione conclusa con 4 gol e 3 assist, potrebbe essere arrivato il momento per Locatelli di cambiare maglia e fare il grande salto di qualità della sua carriera. L’ex Milan è richiesto in Italia ma non solo. Tra i club in pole c’è certamente la Juventus: secondo i betting analyst di Snai il passaggio di Locatelli in bianconero è quotato a 1.65. La permanenza al Sassuolo è invece data a 3,50 e spunta l’ipotesi Shakhtar Donetsk dove raggiungerebbe il suo ex allenatore Roberto De Zerbi che lo ha fatto sbocciare in maniera netta. Il suo trasferimento al club ucraino è data a 3.50.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic | Scambio con Sarri: i dettagli

Non sono escluse le possibilità di vedere Locatelli al Psg o al Barcellona ma anche secondo gli analisti Snai le possibilità sono molto ridotte. Sembra comunque inevitabile l’addio di Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista scuola Atalanta è pronto a spiccare il volo, chissà che non possa raggiungere De Zerbi per proseguire il suo percorso di crescita sotto la sua guida anche se la Juventus rimane la prima candidata.