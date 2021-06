Calciomercato, la Juventus vuole Milinkovic | La risposta di Lotito

La Juventus vorrebbe acquistare Milinkovic-Savic dalla Lazio: un tentativo di scambio, ma Lotito ha le idee chiare

La Lazio dopo aver perso Simone Inzaghi è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il principale candidato è Maurizio Sarri, un profilo di altissimo livello che Lotito e Tare apprezzano molto, che farebbe anche dimenticare in fretta l’addio di Inzaghi. Sarri potrebbe far spesa nella Juventus, che ha optato per il ritorno di Massimiliano Allegri per far dimenticare la pessima stagione con Pirlo. Proprio i bianconeri vorrebbero mettere le mani su un gioiellino della Lazio, ovvero Milinkovic-Savic. La richiesta di Lotito è molto alta e la Juve sarebbe anche disposta a inserire una contropartita tecnica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma a breve | Prima la cessione, poi il colpo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Theo Hernandez ‘regala’ due colpi | I dettagli

Juventus, tentativo di scambio per Milinkovic

La Juventus, infatti, sembra disposta a sacrificare Demiral, ritenuto non incedibile da Max Allegri. Una scelta volta ad acquistare Milinkovic-Savic, portando quel centrocampista fisico e di qualità che manca dai tempi di Pogba. Il difensore turco, apprezzato da Sarri, è valutato sui 30 milioni di euro. A lui, andrebbe aggiunto un conguaglio di 35 milioni per raggiungere i 60-70 milioni richiesti da Lotito. Tuttavia, il presidente della Lazio è un osso duro: vorrebbe, infatti, quella somma cash per privarsi del serbo.