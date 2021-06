Spunta una pista shock per Cristiano Ronaldo che è tentato da un fattore non irrilevante: possibile scambio all’orizzonte

La Juventus deve sciogliere il nodo più grosso, quello relativo al futuro di Cristiano Ronaldo. Il centravanti portoghese sembra arrivato ai titoli di coda della sua avventura in Italia. In tre anni è riuscito ad aggiungere in bacheca due scudetti e diversi trofei nazionali ma ha fallito nella competizione più importante, la Champions League. Per la Juve è diventato molto complicato sostenere i costi di CR7, soprattutto il suo ingaggio. Certo è che senza risolvere la questione relativa all’ex Real Madrid, il mercato dei bianconeri è piuttosto bloccato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, big ai saluti | L’annuncio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, per Donnarumma c’è da lottare | Nuova pretendente in Serie A

Calciomercato Juventus, il Monaco bussa per Cristiano Ronaldo

Sono tante le pretendenti che in questi mesi hanno provato ad avvicinarsi a Ronaldo. Ci ha provato timidamente lo Sporting Club de Portugal puntando sul desiderio del portoghese di tornare nel suo paese e nella sua ex squadra. Anche il Manchester United, club in cui Ronaldo si è consacrato, ha provato ad avvicinarsi ma nessuna delle due squadre ha affondato concretamente il colpo. L’ingaggio del cinque volte Pallone d’Oro potrebbe essere sostenuto solamente dal Psg che rimane la prima candidata.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, senza Conte cambia il futuro | Possibile addio

Nelle ultime ore sembra essere tornato sulle tracce di Cristiano Ronaldo, se pur timidamente, il Monaco che potrebbe puntare sul fatto che le tasse sarebbero molto favorevoli per il portoghese, un dettaglio non irrilevante neppure per il suo agente Jorge Mendes. Il Monaco potrebbe proporre alla Juventus anche il cartellino del trequartista russo classe ’96, Aleksandr Golovin. Ovviamente l’idea non convince né la ‘Vecchia Signora’ né tantomeno Ronaldo, anche se il fattore tasse non è da sottovalutare.