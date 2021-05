Calciomercato, Spalletti-Napoli | Tre possibili colpi dall’Inter! I dettagli

Da Vecino a Perisic: i possibili colpi dall’Inter per il Napoli di Spalletti. Tutti i dettagli

Inizia a delinearsi il valzer delle panchine in Serie A. La settimana che si è appena conclusa ha infatti visto il ritorno di Allegri alla Juventus, il passaggio di Gattuso alla Fiorentina e l'arrivo di Spalletti a Napoli. Il nuovo allenatore dell'Inter sarà Simone Inzaghi, mentre la Lazio stringe i tempi per Maurizio Sarri. Incroci in panchina che cambieranno inevitabilmente anche le strategie dei club in sede di calciomercato. È ad esempio il caso del Napoli di De Laurentiis: ecco tre possibili richieste di Spalletti in casa Inter. I tre nerazzurri che potrebbero ritrovare il tecnico toscano: tutti i dettagli.

Calciomercato, Spalletti Napoli | Da Vecino a Perisic: i possibili colpi dall’Inter

Il neo allenatore azzurro sembra piuttosto soddisfatto dell'attuale rosa del Napoli, a suo avviso già competitiva per tornare in Champions League. Tuttavia, Giuntoli e il suo staff, di comune accordo con il tecnico, puntelleranno ulteriormente la squadra in vista della nuova stagione. Tra le richieste dell'ex Roma ed Inter potrebbero esserci anche tre nerazzurri: si tratta di Danilo D'Ambrosio, Matias Vecino e Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto nel 2022 e rientra nella lista dei sacrificabili in estate considerato il suo alto ingaggio. Un 'fedelissimo' di Spalletti è poi Vecino, che ha vissuto le sue migliori stagioni proprio con l'allenatore di Certaldo.

Infine, l’Inter ha esercitato l’opzione per il rinnovo di D’Ambrosio per un’ulteriore stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il difensore avrebbe una contro-opzione per rescindere l’accordo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta migliore. L’esperto terzino rappresenterebbe un importante jolly per Spalletti in caso di addio di Hysaj. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Napoli-Milano. Vi terremo aggiornati.