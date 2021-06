Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic | Accordo vicino

Tra le fila della Juventus potrebbe verificarsi il ritorno di Miralem Pjanic, ecco quanto chiede il Barcellona

Con il ritorno di Massimiliano Allegri e gli addii del ds Paratici e Pirlo, il mercato della Juventus sembra destinato a cambiare. La rosa dei bianconeri va rinforzata, anche perché la qualificazione in Champions League è arrivata sul filo del rasoio. Nello specifico, è il centrocampo il reparto che ha bisogno di più ritocchi, viste le delusioni legate a Rabiot, Ramsey e Bentancur. E la prossima estate potrebbe verificarsi il ritorno di Miralem Pjanic, approdato al Barcellona l’anno scorso nell’ambito di uno scambio con Arthur.

Juventus, quanto chiede il Barça per Pjanic

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Barcellona vuole liberarsi di Pjanic e la Juventus sembra essere la squadra più interessata. Anche per la stima che c’è tra Allegri e il centrocampista bosniaco. Joan Laporta è contento di liberarsi del giocatore, chiamato pochissime volte in causa da Koeman: e nelle poche presenze che ha collezionato, Pjanic non ha convinto. Ecco perché l’idea è quella di un addio nella prossima sessione di mercato. La Juve potrebbe riaccogliere il centrocampista bosniaco per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.