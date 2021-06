Il calciomercato estivo del Milan prende forma. Assalto e super offerta per Theo Hernandez: la decisione del terzino

Non è un mistero che dopo la grande annata con la maglia del Milan con il quale ha centrato secondo posto ed ingresso alla prossima Champions League, Theo Hernandez sia finito nel mirino delle big d’Europa. La volontà del laterale francese (otto gol ed otto assist nelle 45 presenze con la squadra di Pioli tra campionato e coppe) stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, sarebbe quella di proseguire la carriera in rossonero e giocare la Champions con il Milan. A farsi avanti in vista del prossimo calciomercato estivo è però il PSG dell’ex Leonardo che a Theo Hernandez pensa, ormai, da mesi. Le indiscrezioni delle ultime settimane confermerebbero la volontà del club di Al-Khelaifi di puntare sui due ex terzini del Real Madrid: Hakimi e, appunto, Theo Hernandez. Per il rossonero, nonostante la volontà di rimanere a Milanello del terzino, Leonardo avrebbe pronta una super offerta.

Calciomercato Milan, scambio e cash: l’offerta del PSG per Theo Hernandez

Per il Milan Theo Hernandez è intoccabile ma l’offerta che ha in mente Leonardo può far vacillare la dirigenza rossonera. 38 i milioni di euro cash più il cartellino di Juan Bernat, valutato intorno ai 25: un’offerta che, numeri alla mano, supererebbe i 60 milioni complessivi.

Il Milan è frenato sia dal ricco ingaggio di Bernat (5-6 milioni netti all’anno) che dalla volontà, in caso di cessione, di fare totalmente cassa senza accogliere contropartite tecniche.

Situazione in divenire, con il PSG che non intende mollare la presa e insiste: Theo Hernandez una priorità per la squadra di Pochettino.