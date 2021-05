Calciomercato Milan, il PSG forte su Kessie | Le cifre

Il Milan potrebbe dire addio a Kessie: il rinnovo è in una fase di stallo, e il PSG sembra essere molto interessato

Il Milan è alle prese con la sessione di mercato estiva, importante non solo per l’arrivo di nuovi giocatori come Maignan dal Lille, ma anche per i rinnovi. Perso Gianluigi Donnarumma, c’è da monitorare la situazione legata a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato decisivo per la conquista della qualificazione in Champions League, non solo nel big match con l’Atalanta. Il suo score nell’ultima Serie A è di 13 gol e 6 assist, in 37 presenze. Per Pioli è un elemento imprescindibile del suo undici titolare, ma il contratto non è ancora stato rinnovato e il PSG è uno dei club interessati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Theo Hernandez ‘regala’ due colpi | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio in difesa | Tripla opzione per il futuro

Milan, il PSG vuole Kessie

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Paris Saint-Germain è molto interessato a Franck Kessie, tanto che vorrebbe provare l’affondo. La stagione non è stata positiva, dunque l’obiettivo è quello di rinforzare tutti i reparti, soprattutto il centrocampo. Siccome il contratto dell’ivoriano col Milan scadrà nel 2022, in caso di mancato rinnovo dovrà andar via, altrimenti verrà perso a zero. L’offerta del PSG sarebbe di 40 milioni di euro, col giocatore che avrebbe oltre il doppio dell’ingaggio: 5 milioni rispetto ai 2,2 che guadagna ora.