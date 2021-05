La Juventus sarebbe sempre più vicina al prossimo colpo estivo: il club bianconero pensa prima alla cessione prima dell’annuncio

Sono giorni intensi in casa Juventus. Prima l’annuncio dell’addio di Andrea Pirlo, poi quello ufficiale del ritorno di Massimiliano Allegri. Il club bianconero vorrebbe puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, voglioso di riscatto a Torino. Dopo due anni di pausa di riflessione, il tecnico toscano non vede l’ora di ricominciare la sua avventura sulla panchina della Juventus. Il primo colpo sarebbe tra i pali con l’arrivo del top player, ma prima servirà una cessione per annunciare il nuovo portiere bianconero.

Calciomercato Juventus, Donnarumma colpo: firma sempre più vicina

La Juventus sarebbe sempre molto vicina a Gianluigi Donnarumma come svelato dal giornalista di 7Gold Marcello Chirico: “Donnarumma firmerà non appena Szczesny avrà trovato l’accordo con un altro club. Trattative in fase avanzata per entrambi. C’è grande ottimismo”. Tutto sarà ufficiale dopo l’addio del portiere polacco, che andrà via dopo le stagioni entusiasmanti in maglia bianconera. Dopo l’addio definitivo di Gianluigi Buffon, dirà addio anche l’ex Arsenal.

L’ufficialità potrebbe arrivare prima dell’inizio dell’Europeo con Donnarumma protagonista assoluto con l’Italia: il classe 1999 vuole conoscere il prima possibile la sua nuova destinazione. L’estremo difensore del Milan non rinnoverà con il club rossonero per nuove tappe avvincenti della sua carriera. Arrivato a Milano da giovanissimo, il portiere originario di Castellammare di Stabia si è imposto su grandi palcoscenici con il suo esordio avvenuto sotto la gestione di Mihajlovic.

Saranno giorni intensi in casa bianconera: l’intreccio potrebbe dare vita a nuovi colpi entusiasmanti sul fronte calciomercato. Donnarumma è in pole per vestire la maglia della Juventus: l’annuncio sarebbe davvero ad un passo. Il primo rinforzo per Allegri arriverebbe direttamente da Milano.