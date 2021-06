La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: possibile scambio con il Psg con il jolly pronto a dire addio

La Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi il club bianconero vorrebbe puntellare i reparti con suggestioni da urlo con le big d’Europa. Così il jolly, Federico Bernardeschi, potrebbe dire addio dopo una frecciatina alla Juventus dopo l’ultima sfida della Nazionale italiana contro San Marino. Ai microfoni di Rai Sport il talentuoso giocatore originario di Carrara ha svelato: “Qui mi diverto, mi fanno rischiare la giocata”. La rottura sembra ormai definitiva pensando così già al futuro con la prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, scambio in vista: Bernardeschi verso la cessione

Già vicino alla cessione nei mesi scorsi, ora l’ex Fiorentina potrebbe dire addio. L’idea suggestiva sarebbe quella di un possibile scambio alla pari col PSG con il talentuoso ex Inter, Rafinha. Il brasiliano ha una valutazione di circa 25 milioni, proprio la stessa cifra di Bernardeschi. Al momento non ci sarebbero contatti in corso tra i club, ma si tratterebbe soltanto di ipotesi per il futuro.

Lo stesso Bernardeschi sarà protagonista ai prossimi Europei con il Ct Roberto Mancini che lo confermerà, quasi sicuramente, nella lista definitiva dei 26 azzurri. Dopo una stagione da dimenticare con la maglia bianconera, potrebbe esserci così uno spiraglio di luce collezionando prestazioni importanti con la casacca dell’Italia. Il suo talento non è stato mai messo in discussione, ma sarebbe soltanto un problema caratteriale e soprattutto mentale con le difficoltà riscontrate durante la sua avventura a Torino.

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per cercare di consegnare una rosa già definitiva a Massimiliano Allegri in vista del prossimo ritiro. In vista anche degli Europei i contatti sono sempre più frequenti in questa prima parte di sessione estiva.