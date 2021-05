Possibile scambio in vista tra Inter e Roma: José Mourinho vuole il difensore nerazzurro

L’Inter deve necessariamente vendere per sistemare il bilancio e poter dedicarsi alle operazioni in entrata. Il primo indiziato a partire sembra Achraf Hakimi, il giocatore più richiesto dalle big europee, in particolare dal Psg. Il terzino marocchino, dopo essersi messo in mostra ad alti livelli con la maglia del Borussia Dortmund, si è confermato su livelli ancora più sorprendenti in Italia con la maglia nerazzurra e adesso è ad un passo dal club francese anche se c’è ancora distanza tra la richiesta dell’Inter di 80 milioni e l’offerta del Psg di 60.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Colpo dal Milan gratis

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, senza Conte cambia il futuro del big

Calciomercato Inter, Mourinho chiama D’Ambrosio | Scambio con Florenzi

La partenza, quasi certa, di Hakimi costringerà l’Inter a guardarsi intorno e tra le alternative più calde c’è il classe ’99 brasiliano Emerson Royal ma continua a rimanere calda la pista che porta ad Alessandro Florenzi che non verrà riscattato dai parigini e farà ritorno a Roma. José Mourinho che sta già progettando le strategie per la nuova Roma, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, spingerebbe per uno scambio con la sua ex squadra per arrivare a Danilo D’Ambrosio, inserendo proprio Florenzi nella trattativa. La società nerazzurra avrebbe attivato l’opzione per il rinnovo del difensore ex Torino, in scadenza a giugno, ma D’Ambrosio ha la possibilità di attivare una contro-opzione per liberarsi a costo zero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, coppia stellare a Madrid | Decide Conte!

Anche il Napoli del neo allenatore Luciano Spalletti è sulle tracce di D’Ambrosio, considerando che il tecnico toscano lo ha già allenato durante la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Lo scambio Florenzi-D’Ambrosio tra Inter e Roma è, però, un’idea che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane. Nonostante lo Special One nutra ammirazione anche per Ivan Perisic, pare che la prima scelta sia D’Ambrosio che, però, ha sempre sottolineato il suo forte legame con i colori nerazzurri e presto dovrà decidere se rinnovare con i campioni d’Italia o prendere un’altra strada.