Il calciomercato dell’Inter passerà, anche, dalle scelte di Antonio Conte: il tecnico pugliese prepara lo sgarbo ai nerazzurri

Antonio Conte e l’Inter si sono lasciati da vincenti, con il 19esimo scudetto della storia nerazzurra portato a casa dopo una cavalcata trionfale che ha superato i cugini rossoneri. Adesso che l’ex ct non è più legato al club di Zhang, però, la situazione in vista del prossimo calciomercato estivo potrebbe cambiare. In tal senso, Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina del Real Madrid e starebbe valutando i primi colpi per rilanciare il progetto dei ‘Blancos’ dopo l’addio di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il nuovo Real Madrid che vedrà molto probabilmente Conte alla guida è ‘diviso’ sulla scelta del nuovo centravanti. Da un lato Perez che stravede per Mbappè e lo vorrebbe portare in Spagna, dall’altro proprio Conte in pole per la panchina delle ‘Merengues’ che invece studia da vicino Haaland e vorrebbe allenare il norvegese.

Calciomercato Inter, non solo Haaland: Conte fa tremare i nerazzurri

Con l’ex Salisburgo a fare da bomber, secondo i colleghi di ‘Don Diario’, il partner d’attacco arriverebbe proprio dall’Inter. L’ex club di Conte rischia di perdere uno dei suoi cardini in attacco che ha portato all’ultimo scudetto della storia nerazzurra. Si tratta di Lautaro Martinez che vedrebbe in Haaland il partner ideale, viste le caratteristiche dell’attuale bomber del Borussia molto vicine a quelle di Lukaku.

Il ‘Toro’ viene valutato dall’Inter almeno 80-90 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2023: il ‘sacrificio’ dell’ex Racing risparmierebbe Lukaku che a quel punto rimarrebbe a Milano.

Sono 48 le presenze stagionali di Lautaro con 19 reti e ben 11 assist: numeri che potrebbero convincere il Real ad accontentare Conte.