In un’intervista in Danimarca, il big dell’Inter ha parlato del suo futuro con i nerazzurri dopo l’addio clamoroso di Antonio Conte

Anche per i giocatori dell’Inter, l’addio di Antonio Conte dalla panchina nerazzurra, annunciato poco dopo la fine del campionato che li ha visti trionfare dopo undici anni, è stato un fulmine al ciel sereno. Solitamente, infatti, ad abbandonare il proprio posto sono allenatori che non convincono, non quelli che fanno bene. Questa mossa del pugliese potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola per quanto riguarda il fronte calciomercato, motivo per il quale lo stesso mister ha deciso di lasciare la nave per cercare fortuna altrove. Uno dei suoi ormai ex big, in un’intervista in Danimarca, ha parlato del suo futuro in vista di questa scelta.

Calciomercato Inter, il futuro di Eriksen senza Conte | Ecco cosa farà il danese

A rilasciare l’intervista a ‘Tv Sport 2’, in Danimarca, è stato ovviamente Cristian Eriksen. Il trequartista dell’Inter, dopo un inizio non proprio felice alla corte di Antonio Conte, a metà stagione è riuscito a trovare i suoi spazi, e riconciliarsi con il leccese. Come abbiamo già anticipato, però, qualcosa potrebbe cambiare per il suo futuro con l’abbandono dell’allenatore.

“È stata una grande sorpresa – ha iniziato il danese -. Quando abbiamo vinto il campionato è stato bello, ma poi il resto: assurdo, l’ho letto come hanno fatto gli altri della decisione di Conte, sapevamo solo che ci sarebbe stato un incontro”. Il rapporto con l’ormai ex allenatore non era iniziato nel migliore dei modi: “Avevamo idee diverse su come giocare e trasmettere il calcio, ma abbiamo sempre avuto un rapporto professionale. Devo ringraziarlo perché ci ha fatto vincere un trofeo“, ha spiegato ancora.

Ma come cambieranno le cose senza di lui: “In linea di principio, non abbiamo un allenatore in questo momento (Simone Inzaghi ancora non è stato ufficializzato dall’Inter, ndr), quindi non so nemmeno io cosa accadrà”, ha risposto. Un punto fermo, però, c’è, per Eriksen: “Non so se per me sia un bene o un male, perché ancora non ci ho pensato. Ora sono concentrato su Euro 2020, l’Inter verrà dopo”.