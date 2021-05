Nasce la nuova Juventus guidata da Massimiliano Allegri: il tecnico toscano boccia un titolare, pressing per il sostituto

Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Dopo aver salutato la ‘Vecchia Signora’ ormai due anni fa, l’allenatore toscano ha deciso di fare ritorno ed è pronto a firmare una vera e propria rivoluzione alla rosa bianconera. In tal senso, in vista del prossimo calciomercato estivo, Allegri pare intenzionato a cercare un nuovo terzino. Il colombiano Cuadrado, in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus, non convince a pieno il tecnico che vorrebbe puntare su un altro profilo. L’ex Fiorentina è comunque reduce da un’ottima stagione, con numeri importanti: 19 assist e 2 reti in 40 presenze totali. Arriva il clamoroso retroscena di mercato dalla Spagna, con l’offerta dei bianconeri per il gioiello protagonista con il top club iberico: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Cuadrado bocciato: offerta rifiutata

Cuadrado non convince Allegri che guarda altrove. In Spagna, in particolar modo, come riferito da ‘Fichajes.net’ che fa il nome di quello che sembrava essere il primo obiettivo dell’allenatore livornese. Si tratta di Sergino Dest, laterale classe 2000.

Il terzino, già accostato nei mesi scorsi alla Juventus, in questa stagione tra campionato e coppe ha collezionato 44 presenze con il Barcellona, con 3 reti ed 1 assist vincente. Il 20enne avrebbe però rifiutato la corte di diversi top club.

Oltre alla Juventus, dove Allegri lo stima e lo segue da tempo, anche Bayern Monaco ed Arsenal. L’offerta della ‘Vecchia Signora’ è stata però rispedita al mittente dal Barcellona che intende puntare per i prossimi anni su Dest.