Calciomercato Juventus, colpo Calhanoglu | Arriva gratis

La Juventus avrebbe raggiunto l’accordo per ingaggiare Hakan Calhanoglu dal Milan a parametro zero: i dettagli

La Juventus ha intenzione di rinforzare al più presto la trequarti offensiva. Troppe volte i bianconeri hanno sofferto in questa stagione per la mancanza di un centrocampista che collegasse i reparti. Le occasioni nel prossimo mercato saranno molteplici, ecco perché l’idea è quella di ingaggiare qualcuno a parametro zero. E quel qualcuno sembra essere proprio Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con la trattativa del rinnovo al momento bloccata. Il Milan proverà a cautelarsi, anche se il turco ha fatto molto bene con Pioli nell’ultima stagione. Il suo destino, dunque, sembra già segnato.

Juventus, Calhanoglu gratis

Lo ha riferito il sito ‘PaoloBargiggia.it‘, che si è poi soffermato sull’offerta che la Juventus ha proposto a Calhanoglu. Si tratta di un quinquennale da cinque milioni di euro a stagione, che avrebbe convinto gli agenti del turco ad accettare e a chiudere l’accordo. Il Milan sembra essere rassegnato a perdere un altro pezzo da novanta dopo Donnarumma a parametro zero. Questa stagione Calhanoglu ha siglato addirittura 10 assist, con 4 gol, in 33 partite di campionato.