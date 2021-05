Arriva il momento delle scelte per Roberto Mancini, che stila la lista dei convocati per Euro 2020: svelati i protagonisti dell’avventura europea

Si avvicina l’inizio dell’avventura a Euro 2020 per la Nazionale italiana. Il prossimo 11 giugno infatti andrà in scena la partita inaugurale della competizione tra Turchia e Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri affronteranno il girone di qualificazione contro appunto la Turchia, la Svizzera e il Galles, con due posti per accedere agli ottavi di finale e il terzo posto che sarà valido solo in caso di migliore terza.

Venerdì scorso la squadra di Roberto Mancini ha affrontato il San Marino nell’amichevole vinta 7-0 e l’ultima partita amichevole la affronterà il prossimo 4 giugno contro la Repubblica Ceca. In questi minuti il commissario tecnico della Nazionale italiana ha stilato la lista dei calciatori convocati per l’avventura europea. Nella lista ci sono delle sorprese.

Italia, Mancini stila la lista dei convocati: svelati i protagonisti di Euro 2020

Tutto pronto per Euro 2020. Il prossimo 11 giugno si apriranno le danze con Turchia-Italia e il commissario tecnico Roberto Mancini svela la lista dei convocati per l’avventura europea. Questi i calciatori scelti dal tecnico azzurro:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).