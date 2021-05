Svolta inaspettata per il PSG, che potrebbe presto vedere un addio improvviso: Real Madrid pronto all’assalto

Una stagione decisamente negativa per il PSG, che si ritrova con solamente le due coppe francesi in bacheca. Infatti la Ligue 1 è stata vinta in volata dal Lille e in Champions League il sogno si è infranto in semifinale contro il Manchester City. A sorprendere però potrebbe essere l’improvvisa decisione di Mauricio Pochettino, attuale tecnico del club parigino.

Infatti, secondo quanto riportato da Pedro Almeida attraverso il proprio profilo Twitter, il tecnico argentino avrebbe chiesto di lasciare subito il PSG. Nel suo futuro infatti ci sarebbe un posto per allenare al Real Madrid. Dopo solo sei mesi dunque l’ex tecnico del Tottenham potrebbe già lasciare Parigi per volare alla guida dei ‘Blancos’ come successore di Zinedine Zidane che recentemente ha salutato il club spagnolo. Tra i vari profili accostati al Real Madrid tra l’altro c’era anche Antonio Conte, che però potrebbe dunque essere tagliato fuori da Pochettino, che improvvisamente sarebbe pronto a dire addio al PSG.